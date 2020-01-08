Burcunuzu bugün neler bekliyor? 8 Ocak 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

8 Ocak Çarşamba yani yeni ayın sekinzince günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Bugün oldukça iştahlısınız. Çok fazla yiyecek ve içecek tüketebilirsiniz. Bu ilk etapta sizi mutlu edebilir ancak sonuçlarıyla yüzleşmek zorundasınız. Devamı

BOĞA

Şu anda bir işten diğerine geçiş sürecinde olabilirsiniz. Bu, kariyerde tam bir değişiklik bile olabilir. Devamı

İKİZLER

Şu anda kendi ihtiyaçlarınız, ailenizin ihtiyaçları ve işinize karşı sorumluluklarınız arasındaki yükümlülüklerden bunalmış olabilirsiniz. Devamı

YENGEÇ

Yakın bir akrabanız hasta veya rahatsız olabilir. Bugün bu kişiyle bir türlü iletişime geçememek nedeniyle fazla endişeli olabilirsiniz. Devamı

ASLAN

Birisi size bazı olası fırsatlar sunsa da, bugün herhangi bir finansal yatırım yapmanın günü değil. Kulağa hoş gelebilir, ancak dikkatli olunması gerekir. Devamı