Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den hediye alan sağlık çalışanlarına soruşturma!

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, görev yaptıkları servislerde kullanılması için yaklaşık 15 servise birer adet olmak üzere kahve makinesi hediye etti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Sonrasında ise Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında, ziyaret ve kahve makinesinin hediye edildiği anlara ilişkin Başkan Ercengiz ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları paylaşıldı.

BELEDİYENİN HESAPLARINDAKİ PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Bir süre sonra Burdur Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar kaldırıldı.