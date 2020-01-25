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Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

MALZEMELER YOLA ÇIKTI Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Burdur'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

MALZEMELER YOLA ÇIKTI
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Burdur'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi. Malzemeler belediyeye ait bir kamyon ve kapalı kasa kamyonete yüklenerek yola çıkarıldı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Vatandaşımıza yaptığımız çağrı neticesinde kuru bakliyat, hazır yiyecek, battaniye, ısıtma aletleri çok kısa süre içinde belediyemizin eski hizmet binamızın önünde toparlanarak, araçlarımıza yüklendi ve deprem bölgesine gönderiyoruz. Sabah saatlerinde Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanımızla irtibata geçmiştik. İhtiyaç olduğunu söylemişti. Kendisiyle irtibat halindeyiz. Aynı şekilde AFAD merkezine de bilgi verildi ve bu yardımın deprem bölgesine ulaştırılmak istendiği ifade edildi. Amacımız öncelikle yaraların sarılması. Vefat eden yurttaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da yaralar sarılmış olur. Bir daha da böyle bir depremi yaşamayız" dedi.

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