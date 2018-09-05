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Burdur'da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Burdur'da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Burdur'da yük treni lokomotifinin hemzemin geçitte çarptığı tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Kadir Bulut (54) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, merkeze bağlı Askeriye köyü yakınında hemzemin geçitten geçtiği sırada raylara takıldı. Bir süre aracını çıkarmaya çalışan Bulut, yaklaşan yük trenini fark etmesi üzerine kendini yere attı.

Kazada Bulut, düşmenin etkisiyle yaralanırken yük treni, "pat pat"ı yaklaşık 250 metre sürükledikten sonra durabildi.

Makinistin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un kolu ve ayağında kırık olduğu öğrenildi.

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Askeriye köyü Burdur yaralı Yük treni

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