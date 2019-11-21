Burdur'da öldürdüğü babasını yaktığı iddia edilen kişi ve kayınbiraderi tutuklandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde öldürdüğü babasını yaktığı iddia edilen kişi ve kayınbiraderi tutuklandı.

İlçeye bağlı Bağsaray köyünde çobanlık yapan Hasan Hüseyin S'yi öldürdüğü ve cesedini yaktığı iddia eden oğlu İsmail S. ve kayınbiraderi Bahadır B.'nin jandarma karakolundaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bucak Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bağsaray köyünde salı günü 2 gündür kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin S'nin önceki gün dağlık alanda yanmış cesedi bulunmuş, olayla ilgili Hasan Hüseyin S'nin oğlu İsmail S ve Bahadır B. gözaltına alınmıştı. İsmail S. jandarmadaki ifadesinde babasını öldürdüğünü ve cesedini yaktığını itiraf etmişti.

