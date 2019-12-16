Burhan Kuzu'dan Twitter'da 'Gelecek Partisi' tepkisi

AK Partili Burhan Kuzu, sahte Gelecek Partisi isimli Twitter hesabının hakkındaki, 'Sayın Burhan Kuzu'nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi’nde devam edeceği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu’nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur.' paylaşımına tepki gösterdi.

Kuzu tweet'e "HS" diye yanıt yazdı. Bunun üzerine hesaptan "Tam olarak ahlak seviyeniz nedeniyle sizi reddediyoruz" diye karşılık verildi.

Kuzu ise bu paylaşıma, 'Önce yalan haber yap ahlaksızca ben de hadi sende deyince böyle yazın öyle mi? Asıl ahlaksızlığı siz yaptınız. Olmayan bir şeyi neden uyduruyorsun? Ülkenin geleceğini yalan ve iftira üzerine mi inşa edeceksiniz?' yanıtını verdi.



