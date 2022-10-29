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Burhaniye’de Halk Meclisi Toplantısı yapıldı

29.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burhaniye ilçesinde, belediye proje, faaliyet ve hizmetleri konusunda “ortak akıl” sloganıyla hayata geçirdiği Halk Meclisi toplantısının üçüncüsünü Reha Yurdakul salonunda gerçekleşti.

Burhaniye’de Halk Meclisi Toplantısı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, belediye proje, faaliyet ve hizmetleri konusunda “ortak akıl” sloganıyla hayata geçirdiği Halk Meclisi toplantısının üçüncüsünü Reha Yurdakul salonunda gerçekleşti.

Toplantıya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Belediye Daire Müdürleri katıldı.

Reha Yurdakul Salonu’nda düzenlenen toplantı; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider’in konuşmasının ardından Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bir konuşma yaptı. Ardından 3.5 yıllık görev dönemini anlatan belediye faaliyet filmi katılımcılara sunuldu. Başkan Deveciler’in göreve geldiği günden bugüne yapılan çalışmaları içeren faaliyet filminin gösteriminin ardından katılımcıların görüş soru ve önerileri alındı.

Halk Meclisi toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Seçim çalışmaları sırasında halk meclisi sözü vermiştik. Temel kararlarımızı alırken ortak akla önem veriyoruz. Söz verdiğimiz pek çok projeyi hayata geçirdik ve planladığımız projelerimiz var. Burhaniyeliler için ekibimle çalışıyoruz.” dedi.

Daha sonra söz alan halk meclisi üyeleri Başkan Deveciler’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek talep, öneri ve sorularını iletti. Soruları tek tek cevaplayan Deveciler, halk meclisi toplantısına katılımın önemine değinerek toplantılara devam edeceklerini de bildirdi.

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