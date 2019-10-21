HABER

Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:43 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yıllar önce zeytin ağacı ile tanışan inşaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduğu zeytinyağı fabrikasında ilk kez çekirdeği ayrılmış zeytinden yağ çıkarırken, şimdide de zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yıllar önce zeytin ağacı ile tanışan inşaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduğu zeytinyağı fabrikasında ilk kez çekirdeği ayrılmış zeytinden yağ çıkarırken, şimdide de zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor. Kurduğu atölyede, zeytin odunlarından masa, sehpa ve mutfak gereçleri yapmaya başlayan Narin, zeytin ağacının kendine has kokusu ve desenleri ile insanı büyülediğini söyledi.
Burhaniye’de inşaat mühendisi 2 çocuk babası Murat Narin (60), yıllar önce tanıştığı zeytine gönül verdi. Kurduğu fabrikada ilk kez çekirdeği çıkarılmış zeytinden zeytinyağı üreten Narin, daha sonrada budamadan çıkan zeytin odunlarını işlemeye başladı. Ahşap tornacılığını öğrenen Narin, zeytin ağaçlarını işlemek için de atölye kurdu. Zeytin odunlarından masa, sehpa, dolap, vazo, heykel, mutfak gereçleri yapmaya başladı.
Zeytin ağacının bambaşka bir dünya olduğunu anlatan Murat Narin, "Zeytin ağacı ile yıllar önce tanıştım. İlk tanıştığımda, zeytin ağaçlarının şekilsiz, düzgün yapıları çok dikkatimi çekmişti. Ancak, daha sonra zeytin ağacını yakından tanımaya başladığımda onun bambaşka dünya olduğunu gördüm. Zeytin ağacının, budamadan ortaya çıkan dalları yakacak odun olarak kullanılıyordu. Biz bunu değerlendirebilir miyiz diye düşündük. Bu ağacın derinliklerinde, içinde ne var arayışına girdiğimizde, zeytin ağacının muhteşem dokusu ve desenleri olduğunu gördük. Bu objeleri yapmaya başladık. Ben ahşap tornacılığını bilmezdim. Kendi kendime öğrendim. Artık, zeytin ağıcı ve başka ağaçları işlediğimizde bu ağaçların kendine has kokuları, desenleri sizi bambaşka dünyaya alıp götürüyor. Zeytin ağacının, insanları sadece meyvesi ile zeytinyağı ile sağlık kazandırmanın yanı sıra bir de varlık olarak, ağaç olarak insanlara müthiş güzellik sunuyor. Bu da, onu insanların binlerce yıl kutsamasının bir nedeni olmalı” dedi.

FOTORAFLI

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! GeliyorMeteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor
Edremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldıEdremit'te 4'üncü EYCC Yorkshire Kanarya Yarışması yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Teröristlerden işçilere hain saldırı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine saatler kala Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.