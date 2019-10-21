Burhaniyeli mühendis, zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, yıllar önce zeytin ağacı ile tanışan inşaat mühendisi Murat Narin, ilçede kurduğu zeytinyağı fabrikasında ilk kez çekirdeği ayrılmış zeytinden yağ çıkarırken, şimdide de zeytin odunlarını sanat eserine dönüştürüyor. Kurduğu atölyede, zeytin odunlarından masa, sehpa ve mutfak gereçleri yapmaya başlayan Narin, zeytin ağacının kendine has kokusu ve desenleri ile insanı büyülediğini söyledi.

Burhaniye’de inşaat mühendisi 2 çocuk babası Murat Narin (60), yıllar önce tanıştığı zeytine gönül verdi. Kurduğu fabrikada ilk kez çekirdeği çıkarılmış zeytinden zeytinyağı üreten Narin, daha sonrada budamadan çıkan zeytin odunlarını işlemeye başladı. Ahşap tornacılığını öğrenen Narin, zeytin ağaçlarını işlemek için de atölye kurdu. Zeytin odunlarından masa, sehpa, dolap, vazo, heykel, mutfak gereçleri yapmaya başladı.

Zeytin ağacının bambaşka bir dünya olduğunu anlatan Murat Narin, "Zeytin ağacı ile yıllar önce tanıştım. İlk tanıştığımda, zeytin ağaçlarının şekilsiz, düzgün yapıları çok dikkatimi çekmişti. Ancak, daha sonra zeytin ağacını yakından tanımaya başladığımda onun bambaşka dünya olduğunu gördüm. Zeytin ağacının, budamadan ortaya çıkan dalları yakacak odun olarak kullanılıyordu. Biz bunu değerlendirebilir miyiz diye düşündük. Bu ağacın derinliklerinde, içinde ne var arayışına girdiğimizde, zeytin ağacının muhteşem dokusu ve desenleri olduğunu gördük. Bu objeleri yapmaya başladık. Ben ahşap tornacılığını bilmezdim. Kendi kendime öğrendim. Artık, zeytin ağıcı ve başka ağaçları işlediğimizde bu ağaçların kendine has kokuları, desenleri sizi bambaşka dünyaya alıp götürüyor. Zeytin ağacının, insanları sadece meyvesi ile zeytinyağı ile sağlık kazandırmanın yanı sıra bir de varlık olarak, ağaç olarak insanlara müthiş güzellik sunuyor. Bu da, onu insanların binlerce yıl kutsamasının bir nedeni olmalı” dedi.

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