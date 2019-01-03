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Burkina Faso'da çatışma: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 04:22 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da çatışma: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun merkez kuzey (Yirgou-Foulbe) bölgesinde yerel topluluklar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Barsalogho kentine bağlı Yirgou köyüne saldırı düzenleyen kimliği belirsiz silahlı kişiler, köy muhtarının da aralarında olduğu 6 kişiyi öldürdü.

Yirgou sakinlerinin de saldırganlara yardım ettikleri gerekçesiyle bölgedeki Fulani kabilesinden 7 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Bölge Valisi Nandy Some Diallo, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktararak köy halkını sakin olmaya çağırdı. Diallo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Boucle du Mouhoun bölgesine bağlı Sourou ilindeki Toeni'de geçen hafta perşembe günü düzenlenen terör saldırısında, 10 jandarma pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Bu olayın ardından ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ardından Batı ve Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

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Barsalogho Bölge Valisi Nandy Some Diallo Burkina Faso çatışma öldü Yirgou-Foulbe

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