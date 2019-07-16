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Burkina Faso'da gözaltındaki 11 uyuşturucu şüphelisi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:41 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde tedarik ederek, sattıkları şüphesiyle hafta sonu gözaltına alınan nezarethanedeki 11 kişi ölü bulundu - Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

Burkina Faso'da uyuşturucu tedarik ederek, sattıkları gerekçesiyle hafta sonu gözaltında kişilerden 11'inin nezarethanede ölü bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre polis, hafta sonu uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başkent Vagadugu'da operasyon gerçekleştirdi.

Narkotikle Mücadele Birimi personeli tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde trafiğinde yer aldıkları gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i nezarethanede ölü bulundu.

Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlatarak, adli makamlardan şüphelilerin ölümlerine ilişkin otopsi yapılmasını talep etti.

Öte yandan, yetkililer şüphelilerin uyuşturucu madde kullanımını nedeniyle ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

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