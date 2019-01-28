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Burkina Faso'da kışlaya saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:54 | Son Güncelleme

Nassaoumbou kentinde bir kışlaya yönelik saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Nassaoumbou kentinde bir kışlaya yönelik saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, araçlarla gelen silahlı bir grup, Soum eyaletindeki Nassaoumbou kentinde bulunan askeri noktaya saldırı düzenledi.

Çıkan çatışmada, silahlı kişiler askerlerin terk ettiği kışlanın kontrolünü ele geçirdi. Kışlayı yağmalayan ve ateşe veren saldırganlar yanlarında çok sayıda silah ve araçla olay yerinden kaçtı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çatışmada 4 asker yaşamını yitirirken 5 asker de yaralandı. Çok sayıda saldırgan etkisiz hale getirilirken, bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Aynı bölgede yer alan Sikire kentinde teröristler tarafından dün düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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askeri Burkina Faso kışla saldırı

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