Burkina Fasolu Aboubakar'ın hedefi ülkesini modern tarımla tanıştırmak

Ülkesinin bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Ouedraogo, "Burkina Faso bir batı Afrika ülkesi. Ben iki senedir buradayım. Benim ülkem bir tarım ülkesidir. 20 milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde 70'i tarımla uğraşıyor. Daha yeni ve daha modern sistem öğrenmek ve ülkemde öğretmek için tarla bitkileri bölümünü seçtim. Ülkemde toprak güçlü ama eski tarım modeli uygulanıyor. Bunun için çok verim alamıyoruz. Kendimi geliştirmek için tüm enerjimi veriyorum." dedi.

Aboubakar Ouedraogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk insanının çok misafirperver olduğunu söyledi.

Lise eğitimini ülkesinde tamamlayan, daha sonra yurt dışı tecrübesi kazanmak isteyen Ouedraogo, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) tarafından yapılan düzey belirleme sınavını geçtikten sonra, NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne yerleştirildi.

Ouedraogo, Türkiye'den çok memnun olduğunu ve burada insanların kendisine sempatiyle yaklaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok misafirperver. Türk yemeklerini çok sevdim. En sevdiğim yemek Adana kebap ve Mersin tantuni. Arkadaşlarımı da Tekirdağ'ı da çok seviyorum. Çok memnunum. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyorum, kahve içmeye çıkıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Türk takımlarından da Beşiktaş'ı tutuyorum. Sporu seviyorum. Futbol oynuyorum. Boks da yapıyorum."

- "Ülkesinde yararlı işlerde bulunacağına inanıyorum"

NKÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da Ouedraogo'nun çok sempatik bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Ziraat Fakültesi'nde birçok yabancı uyruklu öğrenci olduğunu dile getiren Taşan, "Fakültemizde 59 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Özellikle Balkan ülkelerinden gelen soydaşlarımız var. Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız, Kosova'dan, Orta Asya'dan öğrencilerimiz mevcut. Son yıllarda Afrika'dan öğrencilerimiz de gelmeye başladı. En son gelen öğrencimiz Burkina Faso'lu Aboubakar." diye konuştu.