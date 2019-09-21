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Burkina Fasolu Aboubakar'ın hedefi ülkesini modern tarımla tanıştırmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da ziraat fakültesi öğrencisi Burkina Fasolu Aboubakar Ouedraogo, Türkiye'de öğrendiği modern tarım tekniklerini 7 bin kilometre uzaklıkta yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip ülkesinde uygulamak istiyor - Beşiktaş taraftarı olan, futbol oynamayı ve boks yapmayı çok seven Ouedraogo, Türk yemekleri ve misafirperverliğinden çok memnun - Ouedraogo: - "Benim ülkem bir tarım ülkesidir. Nüfusun yüzde 70'i tarımla uğraşıyor. Daha yeni ve modern sistem öğrenmek ve ülkemde öğretmek için tarla bitkileri bölümünü seçtim"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Burkina Fasolu Aboubakar Ouedraogo, Türkiye'de öğrendiği modern tarım tekniklerini ülkesinde uygulamak istiyor.

Lise eğitimini ülkesinde tamamlayan, daha sonra yurt dışı tecrübesi kazanmak isteyen Ouedraogo, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (TÖMER) tarafından yapılan düzey belirleme sınavını geçtikten sonra, NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne yerleştirildi.

Tarımın ana kaynağının bitkiler olduğuna inanan Ouedraogo, Türkiye'de öğrendiği modern tarım tekniklerini 7 bin kilometre uzaklıktaki ülkesinde uygulamayı hedefliyor.

Aboubakar Ouedraogo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk insanının çok misafirperver olduğunu söyledi.

Ülkesinin bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Ouedraogo, "Burkina Faso bir batı Afrika ülkesi. Ben iki senedir buradayım. Benim ülkem bir tarım ülkesidir. 20 milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde 70'i tarımla uğraşıyor. Daha yeni ve daha modern sistem öğrenmek ve ülkemde öğretmek için tarla bitkileri bölümünü seçtim. Ülkemde toprak güçlü ama eski tarım modeli uygulanıyor. Bunun için çok verim alamıyoruz. Kendimi geliştirmek için tüm enerjimi veriyorum." dedi.

Ouedraogo, Türkiye'den çok memnun olduğunu ve burada insanların kendisine sempatiyle yaklaştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok misafirperver. Türk yemeklerini çok sevdim. En sevdiğim yemek Adana kebap ve Mersin tantuni. Arkadaşlarımı da Tekirdağ'ı da çok seviyorum. Çok memnunum. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyorum, kahve içmeye çıkıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Türk takımlarından da Beşiktaş'ı tutuyorum. Sporu seviyorum. Futbol oynuyorum. Boks da yapıyorum."

- "Ülkesinde yararlı işlerde bulunacağına inanıyorum"

NKÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da Ouedraogo'nun çok sempatik bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Ziraat Fakültesi'nde birçok yabancı uyruklu öğrenci olduğunu dile getiren Taşan, "Fakültemizde 59 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor. Özellikle Balkan ülkelerinden gelen soydaşlarımız var. Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız, Kosova'dan, Orta Asya'dan öğrencilerimiz mevcut. Son yıllarda Afrika'dan öğrencilerimiz de gelmeye başladı. En son gelen öğrencimiz Burkina Faso'lu Aboubakar." diye konuştu.

Taşan, Afrikalı öğrencinin ülkesinde çok başarılı işlere imza atacağına inandığını dile getirdi.

Ouedraogo'nun derslerinde de başarılı olduğuna dikkat çeken Taşan, "Sınıf arkadaşlarıyla irtibatı da çok güzel. Hocalarına saygısıyla ve çalışkanlığıyla göz dolduruyor. Buradan mezun olduktan sonra ülkesinde çok yararlı işlerde bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ouedraogo'nun sınıf arkadaşı Batuhan Dönmez ise Beşiktaş taraftarı arkadaşıyla çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Cana yakın bir kişiliği var. Onu çok seviyoruz. Daha çok yemekler ve Türkçe kelimeler hakkında konuşuyoruz. O bildiklerini bana, ben de ona anlatıyorum. En çok kebap ve lahmacunu seviyor. Ben ona yemek ısmarlıyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aboubakar Afrika Burkino Faso NKÜ Tekirdağ

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