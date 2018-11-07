Burnunuz ikinci bir şansı hak ediyor!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, hastaları bazı durumlarda burun estetiğinin ardından ikinci bir operasyona gerek duyulabileceğini ifade etti.

Burun Ameliyatlarında Revizyon

Burun estetiğinden sonra ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Burun ameliyatlarında revizyon ihtiyacı, genellikle cerrahın deneyim ya da yeteneğinden bağımsız olarak ortaya çıkar. Dokunun ameliyata nasıl tepki verdiği, kişinin operasyon sonucu ile ilgili beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, operasyon sonrasında burun bölgesinin yeterince korunamaması gibi nedenlerden dolayı ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Burun estetiği operasyonları konusundaki en önemli nokta ise ilk ya da primer ameliyat. Burada cerrahın gösterdiği hassasiyete rağmen maalesef ikinci bir operasyona gerek duyulabiliyor.

Majör ve Minör Revizyonlar

Revizyon burun ameliyatının birden çok nedeni var. Bunlar arasında burun ucu düşmesi, kıkırdak yapıdan kaynaklı oluşan çökmeler, asimetrik burun ucu ya da burun kanadı, aşırı oyulmuş burun kemeri sayılabilir. Peki revizyon burun ameliyatlarına neden ihtiyaç duyulur? Bunun sebebi sıklıkla buruna kıkırdak ekleme gereksiniminden kaynaklanır. Eklenecek kıkırdak dokunun da hastanın kendi kıkırdak dokusu olmalı. Eğer kullanılacak kıkırdak dokunun miktarı azsa gerekli doku kulak kıkırdağından temin edilebilir. Her iki kulaktan alınacak kıkırdak dokular operasyon için yeterli değilse kaburgadan kıkırdak alınabilir.