Burnunuz ikinci bir şansı hak ediyor!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, hastaları bazı durumlarda burun estetiğinin ardından ikinci bir operasyona gerek duyulabileceğini ifade etti.
Burun Ameliyatlarında Revizyon
Burun estetiğinden sonra ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Burun ameliyatlarında revizyon ihtiyacı, genellikle cerrahın deneyim ya da yeteneğinden bağımsız olarak ortaya çıkar. Dokunun ameliyata nasıl tepki verdiği, kişinin operasyon sonucu ile ilgili beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, operasyon sonrasında burun bölgesinin yeterince korunamaması gibi nedenlerden dolayı ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Burun estetiği operasyonları konusundaki en önemli nokta ise ilk ya da primer ameliyat. Burada cerrahın gösterdiği hassasiyete rağmen maalesef ikinci bir operasyona gerek duyulabiliyor.
Majör ve Minör Revizyonlar
Revizyon burun ameliyatının birden çok nedeni var. Bunlar arasında burun ucu düşmesi, kıkırdak yapıdan kaynaklı oluşan çökmeler, asimetrik burun ucu ya da burun kanadı, aşırı oyulmuş burun kemeri sayılabilir. Peki revizyon burun ameliyatlarına neden ihtiyaç duyulur? Bunun sebebi sıklıkla buruna kıkırdak ekleme gereksiniminden kaynaklanır. Eklenecek kıkırdak dokunun da hastanın kendi kıkırdak dokusu olmalı. Eğer kullanılacak kıkırdak dokunun miktarı azsa gerekli doku kulak kıkırdağından temin edilebilir. Her iki kulaktan alınacak kıkırdak dokular operasyon için yeterli değilse kaburgadan kıkırdak alınabilir.
Revizyon Burun Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?
Yapılan ilk burun ameliyatından sonra revizyon ihtiyacına ve boyutuna göre ikinci ameliyatın tarihini belirlemekte fayda var. Eğer müdahale, ameliyat gerektirmeyen düzeyde örneğin, dolgu uygulaması gibi bir müdahale ise 3 ila 6 ay sonra müdahale yapılabilir. Müdahale revizyon ameliyatı gerektiren düzeyde ise de,
mesela kıkırdak doku eklemesi gibi bir müdahalede bulunulacaksa, ilk operasyondan sonra 1 ila 1,5 yıl kadar beklenilmesi önemli.
Ameliyatın zamanına genellikle hastanın yakından takip edilmesi ile karar veriyoruz. Dokuların imkan verdiği en erken zamanda revizyon ameliyatı yapılmalı. Aksi taktirde erken yapılan revizyon operasyonlarından sonra kalıcı deformasyonlar ortaya çıkabiliyor.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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