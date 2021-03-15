Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanan F.E'nin ifadesinde 20 yılı aşkın süredir tır şoförlüğü yaptığını, 2 yıla yakın bir zamandır aynı firmada çalıştığını, kazaya karıştığı çekiciyi ise işe girdiği tarihten bu yana kullandığını belirtti.

Aracın periyodik bakımlarını zamanında serviste yaptırdıklarını iddia eden F.E, Ordu'nun Fasta ilçesinden yüklediği kumu Bursa'nın Nilüfer ilçesine götürmek için 11 Mart'ta yola çıktığını aktardı.

Araçtaki yük miktarının normal olduğunu ileri süren F.E, Bursa'ya gelene kadar herhangi bir arıza hissetmediğini, söz konusu güzergahı ise daha önce kullanmadığını kaydetti.

İnegöl'ü geçtikten sonra Ümitalan rampasından aşağıya motor freni, dorse ve ayak freniyle inmeye başladığını anlatan F.E, "Kıvrımlı yolda araba hızlanmaya başlayınca dorse frenini çeke çeke inmeye başladım. Fren dorseyi tutmamaya başladı. O anda ayağımın altındaki fren pedalının da boşaldığını fark ettim. En son çare olarak imdat frenini çektim ancak fren hiç tutmadı. Aracım hızlanmaya devam etti." ifadesini kullandı.