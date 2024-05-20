Bursa'da acı olay! Hava almak için çıktığı evinin balkonundan düşüp öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna iddiaya göre, hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

KOMŞULARI ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





