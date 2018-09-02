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Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Bursa’da ahlak polisi bin kişiyle huzur operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında eğlence mekanlarına da baskın yapan polisler kimlik kontrolü yaptığı sırada mekanlardaki gençler kendileri şarkı söyleyip eğlenmeye devam etti. Bir gece kulübünde çalıştırılan 2 yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı.

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği yaklaşık bin polis memurunun katılımıyla huzur operasyonu yaptı. Yollarda trafik uygulaması yapan ekipler eğlence mekanlarını da kontrol etti. Sigortasız personel veya yabancı uyruklu personel çalıştıran mekanlara para cezası kesilirken bir gece kulübünde çalışan 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Kentteki eğlence mekanlarına da baskın yapan asayiş polisi mekanlardaki personellerin ve müşterilerin kimliklerini kontrol etti.

2 YABANCI UYRUKLI KADIN GÖZALTINA ALINDI

Pavyon ve gazino tarzı mekanların yanı sıra gece kulüplerine de bakan ekipler özellikle yabancı uyruklu kadın çalıştıran mekanları denetledi. Toplam 10 mekana baskın yapan ekipler, çalışan 150’den fazla personelin kimlik bilgilerini ve çalışma sigortalarını kontrol etti. Kontrollerde 8 personelin sigortasız olduğu tespit edildi. Sigortasız personel çalıştıran mekanlara adli para cezası kesildi. Bir gece kulübünde çalıştırılan 2 yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı.

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Öte yandan polisin baskını sırasında kimliklerini teslim eden gençler kimlik bilgileri kontrol edilirken istifini bozmadan kendi şarkılarını söyleyerek eğlenmeye devam etti. Eğlence mekanlarında eğlenen bazı vatandaşlar ise kimliklerini vermek istemeyerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere karşı çıktı. Polis ekipleri kendilerine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara baskın hakkında bilgi vererek herhangi bir sorun çıkmayacağını herkesin eğlenmesine devam edebileceğini söyleyerek sakinleştirdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1000 personel ile operasyon yapıp iki yabancı uyruklu bayan gözaltına alındıysa var bi sızma
adam gibi basın olda hergün manşet ver 1.763 kişinin iptalini görelim halkbankası abd gerçeği doğru galiba diye düşünmeye başladık
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