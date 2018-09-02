Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği yaklaşık bin polis memurunun katılımıyla huzur operasyonu yaptı. Yollarda trafik uygulaması yapan ekipler eğlence mekanlarını da kontrol etti. Sigortasız personel veya yabancı uyruklu personel çalıştıran mekanlara para cezası kesilirken bir gece kulübünde çalışan 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kentteki eğlence mekanlarına da baskın yapan asayiş polisi mekanlardaki personellerin ve müşterilerin kimliklerini kontrol etti.

2 YABANCI UYRUKLI KADIN GÖZALTINA ALINDI

Pavyon ve gazino tarzı mekanların yanı sıra gece kulüplerine de bakan ekipler özellikle yabancı uyruklu kadın çalıştıran mekanları denetledi. Toplam 10 mekana baskın yapan ekipler, çalışan 150’den fazla personelin kimlik bilgilerini ve çalışma sigortalarını kontrol etti. Kontrollerde 8 personelin sigortasız olduğu tespit edildi. Sigortasız personel çalıştıran mekanlara adli para cezası kesildi. Bir gece kulübünde çalıştırılan 2 yabancı uyruklu kadın ise gözaltına alındı.

Öte yandan polisin baskını sırasında kimliklerini teslim eden gençler kimlik bilgileri kontrol edilirken istifini bozmadan kendi şarkılarını söyleyerek eğlenmeye devam etti. Eğlence mekanlarında eğlenen bazı vatandaşlar ise kimliklerini vermek istemeyerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere karşı çıktı. Polis ekipleri kendilerine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara baskın hakkında bilgi vererek herhangi bir sorun çıkmayacağını herkesin eğlenmesine devam edebileceğini söyleyerek sakinleştirdi.

