Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü

Alınan bilgiye göre, Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı. Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAY ANI KAMERADA

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

