HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Bursa'da seyir halindeki otomobilin kapısının açılmasıyla yola düşen 3 yaşındaki çocuk mutlak ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Bursa'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil seyir halindeyken hafif manevra yaptı. Bu esnada otomobilin sağ arka kapısının açılmasıyla araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk düştü. Yola savrulan küçük çocuk arkadan gelen başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAY ANI KAMERADA

Arkadan gelen otomobil sürücüsünün yavaşlayıp durması ve trafik akışını kesmesi üzücü bir olayın yaşanmasını da önledi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Kamyon lastiği bomba gibi patlayınca tamirci havaya fırladı
Dehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladı
Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu
Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...
İstanbul'da şoke eden olay! Bebek arabasındaki çantadan para ve telefonu böyle çaldılar
Bebekli kadın büyük şok yaşadı
Başında cips poşeti ile bariyerlere sıkışan tilkinin zor anları
Bu halde bulundu! Yaklaşınca fark ettiler
Pablo Escobar’ın evinin duvarında 14 milyon pound nakit para bulundu
Pablo Escobar’ın evinin duvarında 14 milyon pound nakit para bulundu
Çıplak temizlik şirketi sahibi: Pandemide işler açıldı
Çıplak temizlik şirketi sahibi: Pandemide işler açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.