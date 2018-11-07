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Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve silah gösterip kaçan minibüs sürücüsü, filmlerde bile görülemeyecek bir kovalamacanın ardından yakalandı. Polisler tarafından gözaltına alınan şüphelinin, hırsızlık yaptığı ve uyuşturucu kullandığı için kaçtığı öne sürüldü.

Bursa'da aksiyon filmlerini aratmayacak kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayıp...

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

DURMADI, SİLAH GÖSTERİP KAÇTI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisiyle polis ekiplerine silah gösterip Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım ilçe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye doğru kaçmaya başladı.

Ankara Yolu Caddesi'ne ters şeritten girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, polisin önlem aldığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürdü.

Şüpheli, polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu. Filmleri aratmayan kovalamacının bittiği yerde daha sonra zanlıya polis ekiplerince "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu iddia edilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi.

Kazada hafif yaralanan Ramazan A, Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, kovalamacanın her anı ve şüphelinin gözaltına alınması saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

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Bursa Osmangazi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam belliki cezaevine girmek istemiş orası daha rahat
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