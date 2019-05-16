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Bursa'da can pazarı! 3'ü çocuk, 14 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 07:24 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Apartman sakinleri tahliye edilirken, 3’ü çocuk 14 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm binayı saran dumanlardan 3’ü çocuk 14 kişi etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri İnegöl Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. (İHA)
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Bursa yangın

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