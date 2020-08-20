HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da canlı bomba tutuklandı! Kırmızı bisiklet ele verdi

Bursa'da canlı bomba tutuklandı! Kırmızı bisiklet ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 22:55 | Son Güncelleme

Bursa'da kırmızı bisikletinin ele verdiği IŞİD mensubu canlı bomba ve onunla bağlantılı 4 örgüt mensubu sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının bomba hazırlarken çekilmiş görüntüleri, ele geçirilen düzenekler, canlı bomba yelekleri ise delil olarak savcılığa götürüldü.

Bursa'da canlı bomba tutuklandı! Kırmızı bisiklet ele verdi

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Kameralarda kırmızı bisikletli bir kişinin yangın bölgesinden uzaklaştığını belirleyen ekipler kırmızı bisikletten yola çıkarak incelemeler sonucunda eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. Ekipler şüpheliyi İnegöl ilçesindeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

Kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde çekildiği özçekimlerden şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları, IŞİD'e Telegram üzerinden gönderdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evinde arama yapan ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış halde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere olan canlı bomba yeleği, patlayıcı madde, barut, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çivileri ele geçirdi. Şüpheli daha sonra geniş güvenlik tedbirleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İLK İFADESİNDE KAN DONDURAN İFADELER

Şüpheli M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, ''Ben IŞİD örgüt üyesiyim. 5 işyerini de ben yaktım. Yaktığım yerlerin önünde çekildiğim fotoğrafları örgüte Telegram üzerinden gönderdim. 2017-2018 yılında Dearz'da 1 yıl boyunca IŞİD ile birlikte çatıştım. 2018 yılında Türkiye'ye kaçak yollarla girerek buraya yerleştim. En büyük amacım eğer siz beni bu akşam yakalamasaydınız patlayıcı maddeleri topladıktan sonra girişi en kolay bir polis merkezi belirleyip oraya girerek kendimi patlatmaktı” dediği öğrenildi.

bbb

Ayrıca zanlı M.A.'nın PKK ve IŞİD üzerinde yapılan baskılar sonucu metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu belirttiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

B.A.'nın yakalanmasının ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, devam eden operasyonlarda B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

IŞİD mensubu canlı bomba M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken beraberindeki 4 kişi sınır dışı edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybettiKanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti
Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...
En Çok Okunan Haberler
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...
4 ay sonra evden çıktı, koronavirüse yakalandı
4 ay sonra evden çıktı, koronavirüse yakalandı
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Son dakika! Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'
Bülent Arınç'tan dikkat çeken sözler! 'Başarı şansları yok'
Zonguldak'ta iş insanına kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti
Kanlı pusu: 2 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da kavga! Yaralılar var
Adıyaman'da kavga! Yaralılar var
İzmir'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
Aydın'da inşaat alanında 1600 yıllık sur duvarı bulundu
Sondaj çalışması sırasında bulundu: 1600 yıllık...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.