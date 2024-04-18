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Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

18.04.2024 10:42
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Bursa'dan gelen haber kan dondurdu! İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan definecilerden mağarayı çökertti. Göçük altında kalan 3 defineci korkunç şekilde hayatını kaybetti. Şahıslardan birinin cansız bedeni mağara girişinde, ikisi de mağaranın içerisinde jandarmanın arama kurtarma köpeklerince bulundu. Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da operasyonu bizzat yerinde yönetti.

Bursa'da dehşete düşüren olay! Define ararken mağara çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da define avı korkunç şekilde son buldu. Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii’nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada göçük sonucu kayalar devrildi.

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EKİPLER GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve 112 ekipleri mağaranın girişinde definecilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

2 CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

Mağaranın içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri arama kurtarma ve AFAD ekiplerini istedi. Olay yerine gelen arama Damga ve Meftun isimli kurtarma köpekleri 2 definecinin cansız bedenine ulaştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e çıktı.

DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Savcılığı’nın konuyla ilgili araştırması da sürürken, definecilerin cansız bedenlerinin mağaradan çıkarılacağı ve otopsiye kaldırılacağı öğrenildi.

Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR

Gürmüzlü Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin, "Şahıslara akşamdan beri ulaşılamayınca olay ortaya çıkıyor. Doğum yeri bu köy olan ancak Gölcük’te oturan kişiden haber alınamamış. Daha önceden de bu işleri yaptığı tahmin edilen kişilere ulaşılamayınca bu durum tespit edildi. Jandarma ve savcılığımız olayı soruşturuyor" dedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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define Bursa
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