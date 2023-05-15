Bursa'da feci kaza! Yaralılar var

Feci kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Tekin idaresindeki servis otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Başaran'ın kullandığı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

