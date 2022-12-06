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  4. Bursa'da hareketli dakikalar! 4 katlı bina boşaltıldı, sokak trafiğe kapatıldı

Bursa'da hareketli dakikalar! 4 katlı bina boşaltıldı, sokak trafiğe kapatıldı

06.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da korku dolu dakikalar... Hafriyat kazısının yapıldığı yan apartmanın temelinde kayma meydana geldi. 4 katlı bina hemen boşaltıldı ve sokak önlem amacıyla trafiğe kapatıldı. Alt kısmı dükkan olarak kullanılan apartmanın 15 yıllık olduğu belirlendi.

Bursa’nın İznik ilçesinde yanındaki bir temel kazısı sebebiyle 4 katlı binada kayma meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltırken, sokağı da trafiğe kapattı.

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GÜRÜLTÜ SESİ HAREKETE GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Caddesi Cambaz Sokak’ta Ali Sevim’e ait 4 katlı binada yanındaki hafriyat kazısı sebebiyle kayma meydana geldi. Binadan gürültü gelmesi üzerine yıkılma ihtimaline karşı ekipler tedbir alarak binayı boşalttı. 15 yıllık olduğu öğrenilen binanın yan taraftaki inşaat kazısından kaynaklı kaydığı iddia edildi.

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Binanın altı kısmının da dükkan olarak kullanıldığı öğrenildi. (İHA)

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Bursa apartman

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