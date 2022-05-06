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Bursa'da ihtiyar heyeti karar aldı! İstenenler dışında başka takı takılmayacak

06.05.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde alınan karara göre düğünlerde uygulanmak üzere kararlar alındı. Buna göre, düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek. Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak. Köyde alınan kararlara uymayan ailelerin düğününe ise gidilmeyecek.

Bursa'da ihtiyar heyeti karar aldı! İstenenler dışında başka takı takılmayacak

Bursa'nın Keles ilçesi Kozbudaklar köyünde köy heyeti tarihi kararlar aldı. Evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için bir takım kararlar alan köy ihtiyar heyeti, alınan kararları köye duyurdu. Kararlara uymayan ailelerin düğünlerine katılım olmayacağı ilan edilirken, alınan kararlar en çok düğün yapacak çiftleri ve aileleri mutlu etti.

KÜPE, YÜZÜK VE 4 ADET 20 GRAM BİLEZİK

Kozbudaklar köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karalara göre düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek. Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak.

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KUAFÖRE SADECE GELİN VE KIZ KARDEŞLERİ GÖTÜRÜLECEK

Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

(İHA)

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Bursa
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