Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halit Paşa Mahallesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu. Kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.

Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.

Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi. (AA)