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  4. Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

04.03.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki inşaat çalışmasında tarihi eser bulundu. Mudanya Belediyesi kapalı pazar yeri inşaatının çevre düzenlemesi sırasında ekskavatörün kepçesine takılan taşın tarihi bir lahit olduğu belirlendi. Arkeologların gözetiminde başlatılan ilk incelemede lahdin içinde kemiklere rastlandı. Öte yandan lahdin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halit Paşa Mahallesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken lahit bulundu. Kapalı pazar alanında sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, inşaatın müteahhidi tarafından durum yetkilere bildirildi.

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Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, söz konusu kalıntının, içerisinde kemikler bulunan lahit olduğu anlaşıldı.

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Bulunan tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği, lahdin de çıkarılacağı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya lahit İnşaat

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