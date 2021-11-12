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Bursa’da "İnsanlık ölmüş" dedirten anlar! Kedi mamasının kutusunu çaldı

12.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çekçek arabasıyla karton toplayan kimliği belirsiz kişi, bir apartmanın önünde duran kedi mamasının kutusunu çalarak gözden kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bir sitenin önüne gelen çekçek arabalı genç, apartmanın önünde duran kedi mamalarını fark etti. Mamaların yanına gelen kişi, mama kabını alarak çekçek arabasına koydu. Bu sırada kedilerin de mama kaplarının başında olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çekçekli gencin yaptığı davranış insanlık ölmüş dedirtirken, görüntüyü izleyen vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

(İHA)

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Bursa
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