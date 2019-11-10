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Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! 24 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 08:40 | Son Güncelleme

Bursa Mustafakemalpaşa'de işçi servisi 50 metrelik şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si ağır, 24 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mermer işçilerini taşıyan Ayhan Caylak yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, midibüsteki 24 işçi yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mustafakemalpaşa işçi servisi

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