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Bursa'da korkunç kaza, feci ölüm! Bariyere ok gibi saplandı

09.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere adeta bir ok gibi saplanan araçta sürücü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle aracın yan camından dışarı savrulan kadının 26 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da korkunç kaza, feci ölüm! Bariyere ok gibi saplandı

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi Mudanya geliş istikameti köprü girişinde meydana geldi. Eda Güleçyüz (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıkları 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güleçyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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