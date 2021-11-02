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  4. Bursa'da korkunç ölüm! Çamaşır asan kadın 15 metreden düştü

Bursa'da korkunç ölüm! Çamaşır asan kadın 15 metreden düştü

02.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evinin balkonunda çamaşır asarken 15 metre yüksekten beton zemine çakılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi'ye bağlı Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çamaşırları asmak için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 57 yaşındaki Hasna Artaş, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Artaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Bursa
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