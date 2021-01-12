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  4. Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü metrelerce ileriye savruldu

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü metrelerce ileriye savruldu

12.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası metrelerce havalanan motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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