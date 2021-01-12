Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü metrelerce ileriye savruldu

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Burak Ö. idaresindeki motosiklet, bir işyerine dönmek isteyen Barış G. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet park halindeki bir otomobile vurarak durabilirken, sürücü ise arabanın yanından fırlayarak yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

