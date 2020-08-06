HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da sevgilisinin başından yaraladığı kadın bankaya sığındı

Bursa'da sevgilisinin başından yaraladığı kadın bankaya sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bursa'da, erkek arkadaşı Suat B.'nin sert cisimle vurarak, başından yaraladığı Gülcan Buldu (35), banka şubesine sığındı. Buldu, hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da sevgilisinin başından yaraladığı kadın bankaya sığındı

Olay, sabah saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi’nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Suat B., Buldu'nun başına sert cisimle vurdu. Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi. Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

b0038fbaeab6e474a4158914552e5f5c

Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Gülcan Buldu’nun kendisini darbeden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.’yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldıMinibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı
2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para? 2020 BİM kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları kaç para?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

İşte İnce'nin yaptırdığı ankette oy oranı

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

Köyde nişan pahalıya patladı! Vaka sayıları katlanarak artıyor

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

En fazla artışın yaşandığı illerdendi! İddialarına sert tepki

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

MasterChef'te gergin anlar! Söyledikleri ünlü şefi çıldırttı ve kovuldu

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı

Minibüsten 12 yerine 34 yolcu çıkınca... Polis bile şaştı kaldı

2020 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak? Muharrem ayının önemi ve okunacak dualar!

Muharrem ayı (Hicri yılbaşı) ne zaman başlayacak?

92 yaşında, evlilik vaadiyle 12 bin TL dolandırıldı

92 yaşında 3. kez evlenmeye niyetlendi, başına gelmeyen kalmadı

10 yıl önce tesadüfen keşfedilmişti! Sinop'un gizli tünelleri görüntülendi

Binaların altından çıktı! Tam 3 bin yıllık

Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi

Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi

Caretta caretta şaşkınlığı! Bu kez Akdeniz plajlarını değil, orayı tercih ettiler

Bu kez Akdeniz plajlarını değil, orayı tercih ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.