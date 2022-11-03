HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da tartıştığı eşini evden kovup eşyaları ateşe verdi! Öfkeli kocayı itfaiye kurtardı

Bursa'da tartıştığı eşini evden kovup eşyaları ateşe verdi! Öfkeli kocayı itfaiye kurtardı

03.11.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tartıştığı eşini evden kovan B.G. (23), eşyaları ateşe verdi. Kendisini eve kilitleyen B. G., itfaiye ekiplerince dairenin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da tartıştığı eşini evden kovup eşyaları ateşe verdi! Öfkeli kocayı itfaiye kurtardı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Deveci Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre B. G., eşi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

tartistigi-esini-evden-kovup-esyalari-atese-veren-ofkeli-kocayi-itfaiye-kurtardi_8850_dhaphoto4

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Bir süre sonra eşini kovup kapıyı kilitleyen B. G., evi ateşe verdi. B.G., eşinin ikna çabalarına olumsuz yanıt verirken, komşular ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı tahliye eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairenin kapısını kıran itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen B.G.'yi kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

tartistigi-esini-evden-kovup-esyalari-atese-veren-ofkeli-kocayi-itfaiye-kurtardi_8850_dhaphoto2
Tedaviye alınan B.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık uzman yardımcıları alacak! Şartlar açıklandıBakanlık uzman yardımcıları alacak! Şartlar açıklandı
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu!Dünyanın beklediği gelişmeyi Erdoğan "müjde" diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Seyyar satıcı kadının başına gelenleri duyan sıraya girdi!

Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

Deniz Baykal iddialar sonrası suskunluğunu bozdu! CHP'den istifa edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Yeni fırsatlar seni bekliyor! İlk adımı atmak için ne bekliyorsun

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.