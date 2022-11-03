Bursa'da tartıştığı eşini evden kovup eşyaları ateşe verdi! Öfkeli kocayı itfaiye kurtardı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, Deveci Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre B. G., eşi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Bir süre sonra eşini kovup kapıyı kilitleyen B. G., evi ateşe verdi. B.G., eşinin ikna çabalarına olumsuz yanıt verirken, komşular ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı tahliye eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dairenin kapısını kıran itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen B.G.'yi kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.



Tedaviye alınan B.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

