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Bursa'da tekme ve yumruklu kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da tekme ve yumruklu kavga kamerada

Olay, pazartesi günü Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı.

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Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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