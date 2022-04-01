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Bursa'da vahşet! Gebe köpeği öldürdü, traktöre bağlayıp sürükledi

01.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan Rauf Halil B. isimli vatandaşın yaptığı dehşete düşürdü. 60 yaşındaki adam, tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürdü. Cani daha sonra ise ölü köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükledi. Tüyler ürperten o anlar anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da vahşet! Gebe köpeği öldürdü, traktöre bağlayıp sürükledi

"İnsanlık bitmiş" dedirten olay dün Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Bursa
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