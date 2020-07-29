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  4. Bursa'daki düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

Bursa'daki düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bursa’da yolu kapatıp, trafiği tehlikeye atan düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye, 9 bin 240 TL ceza kesildi.

Merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi’nde, trafikte tehlikeli şekilde seyreden bir düğün konvoyu, yolu kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların camlarından çıkan kişiler tehlike oluştururken, bazı sürücüler ise şerit ihlali yaptı.

MOBESE KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri konvoyun geçiş güzergahındaki mobese kameralarını inceledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, konvoydaki 27 aracın plakası tespit edildi. Tespit edilen araç plakaları ve 8 sürücüye, ‘trafiği yavaşlatmak ile trafik güvenliği kural ve yükümlülüklerine uymamak’ suçlarından toplamda 9 bin 240 TL ceza kesildi.

(DHA)

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