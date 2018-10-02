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Bursa'daki otoyolda ayıyı görenler şaştı kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki demir bariyer üzerinde duran ayı cesedi görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa - Ankara Karayolu Gölbaşı mevkiinde Bursa istikametine seyreden araç sürücüleri yol kenarında bariyerlere dayanmış bir ayının olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Bariyerlerin üzerinde hareketsiz duran ayının yanına yaklaşan vatandaşlar öldüğünü fark edince polise ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Ölü ayı ihbar üzerine olay yerine gelen Gürsu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl ayı

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