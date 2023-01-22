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Bursa'daki sitede ev kedilerini katlettiler! "Sırayla kedilerimi öldürüyorlar, ne olduğundan artık eminim"

22.01.2023 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede yaşayan Filiz Akın Karabulut'un ev kedisi sert cisimle başına vurularak öldürüldü. Gözyaşlarına boğulan Karabulut, 6 ayda 6 kedinin öldürüldüğü söyleyerek "Bu sitede ne olduğundan artık eminim, sırayla kedilerimi öldürüyorlar" dedi. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'daki sitede ev kedilerini katlettiler! "Sırayla kedilerimi öldürüyorlar, ne olduğundan artık eminim"

İnegöl'deki bir sitede yaşayan Filiz Akın Karabulut (43) evinde beslediği kedisini, sitenin bahçesinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü buldu. Saat 21.00 sıralarında komşularının haber vermesi üzerine bahçeye çıkan kadın, büyük şok yaşadı.

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6 AYDA 6 KEDİSİNİ ÖLDÜRDÜLER

Başına sert bir cisimle vurulması sonucu kanlar içinde ölen kedisini gören Karabulut'un ihbarı üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı.

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Karabulut, 6 ayda 6 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin sert cisimle başına vurularak öldürüldüğünü, birinin de kaybolduğunu söyledi.

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"SIRAYLA KEDİLERİMİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Karabulut, "Komşularımdan duyup geldim. Önüne et atıp başına sert cisimle vurmuşlar. 20 gün önce kedilerimden birinin başı da böyle olmuş, araba çarptığını düşünmüştüm. Bu sefer de başına vurulup öldürülmüş. Sırayla kedilerimi öldürüyorlar. Şu ana kadar 6 kedimi öldürdüler. Bu sitede ne olduğundan artık eminim. Yine şikayetçi oldum" dedi. (İHA)

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