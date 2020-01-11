Bursa’daki tüyler ürperten cinayette flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki defa bıçaklandığı tespit edildi.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Bürosu ve Kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi. Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ö.Y., M.D. ve bir ay önce evlendiği M.D. ile E.D. gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kahraman'ın, eski sevgilisi E.D.'yi M.D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine M.D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇTI

Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan M.D., sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Kahraman ile görüşmeye başladı. Kahraman, sosyal medyada görüştüğü kadın profilindeki hesaba güvenmedi. Ancak M.D. bir arkadaşının kız kardeşi olan F.Y. ile Kahraman’ı görüştürüp Bursa’ya davet ettirdi. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, M.D. ve onun arkadaşı Ö.Y. tarafından Bursa Otogarı’ndan alındı.