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  4. Bursa’daki tüyler ürperten cinayette flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Bursa’daki tüyler ürperten cinayette flaş gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 00:43 | Son Güncelleme

Bursa'da ağzı koli bandıyla bantlanan, elleri kelepçelenip kamyonete bağlanarak işkence yapıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Kahraman cinayetinin şüphelileri M.D., eşi E.D. ve arkadaşı Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki defa bıçaklandığı tespit edildi.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Bürosu ve Kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi. Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ö.Y., M.D. ve bir ay önce evlendiği M.D. ile E.D. gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kahraman'ın, eski sevgilisi E.D.'yi M.D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine M.D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇTI

Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan M.D., sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Kahraman ile görüşmeye başladı. Kahraman, sosyal medyada görüştüğü kadın profilindeki hesaba güvenmedi. Ancak M.D. bir arkadaşının kız kardeşi olan F.Y. ile Kahraman’ı görüştürüp Bursa’ya davet ettirdi. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, M.D. ve onun arkadaşı Ö.Y. tarafından Bursa Otogarı’ndan alındı.

AĞZINI KOLİ BANDIYLA BANTLAYARAK KALBİNDEN BIÇAKLADILAR

E.D., bu sırada Furkan Kahraman’ı son bir kez görüp konuşmak istedi. Bunun üzerine E.D.’de kamyonete alınarak boş bir araziye götürüldü. E.D.’den özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Furkan Kahraman öldürülmekten kurtulamadı. Boş bir araziye götürülerek kollarına plastik kelepçe takılan, kuru sıkıdan bozma silahla korkutulan Kahraman, işkence yapılıp ağzına koli bandı bantlanarak kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedin yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunması ve polisin olaya el koymasıyla cinayet kısa sürede çorap söküğü gibi aydınlatıldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Sorguda suçu kabul eden Ö.Y., rahatsız edilen genç kadının eşi M.D. ve olaya şahitlik eden E.D. ve Furkan Kahraman’la sosyal medya üzerinden görüştürülen F.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince ifadeleri alınarak adliyeye çıkartılan E.D., eşi M.D. ve Ö.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet işkence tutuklama

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