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"Bursa Dünyaya İlahiyatçı Yetiştiriyor" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 01:15 | Son Güncelleme

BUÜ İlahiyat Fakültesinde eğitim gören 72 ülkeden yüzlerce yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla "Bursa Dünyaya İlahiyatçı Yetiştiriyor" programı düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesinde eğitim gören ve 72 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla "Bursa Dünyaya İlahiyatçı Yetiştiriyor" programı gerçekleştirildi.

BUÜ Fethiye Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, programın bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kemikli, fakültelerinde birçok alim, mütefekkir, sanatkar, edip, devlet adamı, politikacı, sanayici, iş adamı, din hizmetkarı ve hizmetçisinin yetiştiğini ifade etti.

İlahiyat Fakültesinin, Konuk Öğrenci Projesine 1994 yılında başladığını belirten Kemikli, şunları kaydetti:

"Türkmenistan'dan 30 ve bazı balkan ülkelerinden gelen 6 öğrenciyle başlayan bu faaliyet 25 yılı aşkın süredir devam ediyor. Hali hazırda 750'den fazla mezun vermiş bulunmaktayız. Mezunlarımız arasında bakanlık yapanlar, bakan yardımcılığı yapanlar, öğretim üyeliği ve eğitim öğretimle dini hayatın çeşitli alanlarında görev alanlar bulunmaktadır. Fakültemizde konuk öğrenci olarak lisans programında 391 erkek, 301 bayan olmak üzere toplam 692 lisans talebesi bulunuyor. Lisansüstü programlarında ise toplam 269 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır."

Kemikli, fakültelerinde 72 farklı ülkeden 961 öğrencinin eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, yabancı uyruklu öğrencilerin söylediği ilahi ve musikilerle devam etti.

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