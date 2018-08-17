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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 tır, 6 otomobil, 2 otobüs ve 3 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Eskişehir-Bursa Karayolu'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii'nde meydana geldi. TIR'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı.

Yolun kayganlaşması nedeniyle 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, çok sayıda otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralan çok sayıda kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAA

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması üzerine Eskişehir- Bursa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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