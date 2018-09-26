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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bildirilirken, bölgeye çok sayıda sağlık ve belediye ekibi sevk edildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sesi şehir merkezinde birçok noktadan duyuldu.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 5 katlı bina ile çevre binalarda büyük çapta hasar meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Patlama sonrası binadaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

PATLAMA SESİ BİRÇOK NOKTADA DUYULDU

Bursagaz, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından patlamanın kesin sebebinin belli olacağı öğrenildi. Patlama sesinin Bursa şehir merkezinden birçok noktada duyulduğu öğrenildi.

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