"Bursa Şehir Hastanesi sağlık turizminin tamamlayıcı unsuru olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa'nın doğal kaynaklarının zengin olduğu bu ortamda bu anlamda sağlık turizminde daha öncelikli bir yaklaşım içinde olacağımızı, şehir hastanesinin de bunu bir şekilde tamamlayan bir unsur olarak her geçen gün Bursa'nın sağlıkta öncü olan bir sağlık kenti algısını vermekten yanayız." dedi.

Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüşen Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Erkek Lisesinde okuduğunu, karakterinin oluşmasında bu şehrin önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Hayalim" diye nitelendirildiğini hatırlatan Koca, bu sağlık kuruluşlarının üniversitelerle iş birliği içinde olacağını dile getirdi.

Bakan Koca, şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Var olan eski yerler de sağlık amaçlı kullanılacak. Bursa Şehir Hastanesine ulaşım konusu önemli. Bu konuda oldukça gayretli çalışmalar yaptıklarını, çözüm geliştirme noktasında çalışma içinde olduklarını çok rahat söyleyebilirim. Kamulaştırmayla ilgili bir bölgenin devam eden bir süreci var. O kamulaştırma bölgesini de hızlı kamulaştırma sürecini devreye sokarak, Cumhurbaşkanımızla da bu meseleyi görüşüp hızla bir kararnameyle bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bunun dışında özellikle şehir hastanesiyle Bursa'nın lokasyonunu, doğal kaynaklarını da biliyoruz. Bu çerçevede termal turizm için yaşlı bakım benzeri sağlık turizmi anlamında ciddi bir potansiyel taşıdığını, Bursa'nın sağlık turizminde olması gereken payı almadığını ama çok güçlü bir yapısının olduğunu, özellikle termal ve rehabilitasyon amaçlı Bursa'nın doğal kaynaklarının zengin olduğu bu ortamda bu anlamda sağlık turizminde daha öncelikli bir yaklaşım içinde olacağımızı, şehir hastanesinin de bunu bir şekilde tamamlayan bir unsur olarak her geçen gün Bursa'nın sağlıkta öncü olan bir sağlık kenti algısını vermekten yanayız."

Belediye Başkanı Aktaş ise 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki Bursa Şehir Hastanesine ulaşım için seferlere başlandığını, raylı sistem için de hazırlık yapacaklarını aktardı.

Bakan Koca ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Koca'ya, Bursa ipeğinden yapılmış bir resim ile hat tablosu hediye edildi.