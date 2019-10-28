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Bursa trafiğine Cumhuriyet Bayramı için düzenleme

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 96.

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 96. Yılı kutlama programı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan resmi geçit ve tören etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim 2019 Salı günü ilimiz Atatürk Caddesinde yapılacak olan törenler ve resmi geçit tören etkinlikleri için Yeşil Şenöz Lambalar- Gökdere İstikametinden - Meydancık - Setbaşı İstikameti - İnönü Caddesi iniş - Fomara Meydanından Cemal Nadir Caddesi çıkış ve Stadyum Kavşağından Altıparmak Çıkış - Tophane Endüstri Meslek Lisesi Tophane istikameti ile Çakır Hamam Kavşağından, Atatürk Caddesi İstikametlerindeki yollar ile birlikte bağlantı yolları, saat, 09.00’ dan İtibaren kutlama törenleri bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak olup, T1 (İpekböceği) hattı ve Nostaljik Tramvay saat 08.00’ dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca Nilüfer’deki kutlamalar sebebiyle 17.00’den itibaren bazı yolların kapatılacağı hatırlatarak, "29 Ekim 2019 günü Nilüfer ilçesinde yapılacak olan kutlama etkinliğinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı- Tuna Kavşağı ile Acıbadem kavşağı arası öncelikle yürüyüş öncesi ve yürüyüş esnasında gidiş istikametleri ayrıca Esentepe Kavşağından, Tuna Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametleri saat, 17.00’ dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif Güzergah olarak, bu istikametleri kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergah olarak İstanbul- İzmir ya da Ankara yolu istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

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