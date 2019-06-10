Bursa trafiğine yarış ayarı

Uluslararası Bisiklet Birliği’nce tertiplenen “Bursa-Orhangazi ve Bursa Yıldırım Beyazıt Uluslararası Yol Yarışları” 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde Bursa’da yapılacak. Yarışlar dolayısıyla bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Emnietten yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Salı günü saat 10:00’ daBursa Büyükşehir Belediye Stadı yanında bulunan Işık Büfe önünden start verilerek, Acemler- Çevre yolu - Kestel - Yenişehir - İznik - Orhangazi - Gemlik - İstanbul yolu - Çevre yollarını takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 172 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15:30 saatlerinde tamamlanacak. 11 Haziran Salı günü saat:10:00’da başlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı önü - Hayran Caddesi - Acemler Kavşağı - Çevre Yolu Botanik - Çevreyolu Akom - Çevre yolu Demirtaş Kavşağı - Millet Mahallesi Lambalar - Samanlı Kavşağı - Çevreyolu Otoban bağlantısı - Çere yolu Vakıf Lambalar - Otosansit Kavşağı - Ankara Yolu - Gürsu Kavşağı - Kestel Kavşağı- Kestel Maliye Lambalar - Ankara yolu gidiş güzergahları 11 Haziran Salı günü saat:09:30’dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Ankara yolu -Kestel Maliye lambalardan - İnegöl istikameti - Turan Köye kadar olan güzergahı 11 Haziran Salı günü saat:10:20’den, Ankara yolu Turan Köy-Yenişehir güzergahı 11 Haziran Salı günü saat:10:30’dan, Yenişehir-İznik gidiş güzergahı 11 Haziran Salı günü saat:11:00’ dan, İznik ilçe merkezinde 11 Haziran Salı günü saat:11:30’dan, İznik -Orhangazi ilçeler arası güzergahında 11 Haziran Salı günü saat:12:00’dan, Orhangazi ilçe merkezinde 11 HaziranSalı günü saat:12:50’ den, Orhangazi -Gemlik dönüş güzergâhları 11 HaziranSalı günü saat:13:15’den, Gemlik ilçe Merkezinden İstanbul yolu Bursa merkeze geliş istikameti 11 Haziran Salı günü saat:13:20’dan, Gemlik ilçesinden-İstanbul yolu - Bursa merkeze geliş güzergahında 11 Haziran Salı günü saat:13:25’ ten itibaren, İstanbul yolu - Bursa Çevre yolu - Çevre yolu Botanik Park - Acemler Köprülü kavşağı - Hayran Caddesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum önü arasındaki dönüş istikametleri 11 Haziran Salı günü saat:13:30’dan itibaren dönüşler öncesi ve il merkezine dönüş yarışlar bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

12 Haziran Çarşamba günü saat:10:00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı Yanında bulunan Işık Büfe Önünden start verilerek, Hayran Caddesi - Acemler - İzmir yolu gidiş - Uluabat - Karacabey - İzmir yolu geliş - Uluabat’ı takiben aynı başlangıç noktasında son bulacak olan 122 kilometrelik bisiklet turu yapılarak 15:30 saatlerinde biteceğinden; 12 Haziran Çarşamba günü saat:10:00’ da başlayacak olduğu yer olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum önü - Hayran Caddesi - Acemler - İzmir yolu gidiş - Carrefour Kavşağı - FSM Kavşağı - Çalı Kavşağı - Gül Kavşağı - Özlüce Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Görükle kavşağına kadar 12 Haziran Çarşamba günü saat: 09:30’dan itibaren geçişler öncesi, geçişler bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İzmir Yolu - Karacabey İstikameti - Göçmen konutları - Otoban bağlantısı - Minteks - Uluabat - Karacabey ilçesine gidiş güzergâhı 12 Haziran Çarşamba günü saat:10:15’ten itibaren, Karacabey ilçesinden tekrar Bursa’ ya dönüş - İzmir yolu geliş - Uluabat - Minteks - Otoban bağlantısı Göçmen Konutları dönüş güzergâhı arası 12 Haziran Çarşamba günü saat:12:15’ten itibaren, Göçmen Konutları - Görükle Kavşağı - Uludağ Üniversitesi - Özlüce Kavşağı - Gül Kavşağı - Çalı Kavşağı - FSM Kavşağı - Carrefour Kavşağı - Mudanya bağlantı yolu - Acemler Kavşağı - Hayran Caddesi - Büyükşehir Belediyesi Stadyum arasındaki dönüş istikametler 12 Haziran Çarşamba günü saat:12:30’dan itibaren dönüş etkinliği bitinceye kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

