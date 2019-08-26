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Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Bursa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, babası Yusuf Özdemir ile Çeltikçi Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde çimleri makineyle biçen Muhammet Özdemir, makinenin uzatma kablosundan elektrik akımına kapıldı.

Babasının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'i Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede Özdemir'in ölüm haberini alan babası ve yakınları gözyaşı döktü.

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Orhangazi

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