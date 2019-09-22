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Bursa'da "Erol Evgin 50. Yıl" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 01:10 | Son Güncelleme

Bursa'da "Erol Evgin 50. Yıl" konseri

Sanat hayatının 50'nci yılını kutlayan Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Bursa'da sahneye çıktı.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruk oluşturdu.

Geçmişten günümüze geniş repertuvarındaki şarkılarını seslendiren Evgin, konserde müzik yaşamından anılarına da yer verdi.

Evgin'in "Gel de bana sor", "Ben imkansız aşklar için", "aldım başımı gidiyorum" gibi şarkılarına Bursalı müzikseverler de eşlik etti.

Gecenin sonunda Erol Evgin ve orkestrasının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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"Aldım Başımı Gidiyorum" "Erol Evgin 50. Yıl" "Gel De Bana Sor" erol evgin

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