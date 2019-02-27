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Bursa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, daha önce astsubaylıktan ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ve Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken ihraç edilen İ.D'nin, örgütün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.D, İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY

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