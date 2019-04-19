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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Ülgün idaresindeki 16 EZ 872 plakalı otomobil, Bursa-İzmir kara yolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu mevkisinde Fatih Kavali (36) yönetimindeki 16 FZ 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ülgün kontrolündeki araç, bilgi levhalarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ülgün ve nişanlısı Murat Atak ile diğer aracın sürücüsü Fatih Kavali'nin annesi Nihal Kavali (56) ve kardeşi Hilal Erdoğan (22) yaralandı.

Yaralılardan Merve Ülgün ve nişanlısı Murat Atak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine, Nihal Kavali ve kızı Hilal Erdoğan ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Bursa trafik kazası

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