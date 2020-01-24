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Bursa’da İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin İsrail tarafından tutuklanarak Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklanması Bursa’da protesto edildi.İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi ve STK’lar, Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin tutuklanmasını protesto etti.

Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin İsrail tarafından tutuklanarak Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklanması Bursa’da protesto edildi.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi ve STK’lar, Kudüs Müftüsü Şeyh İkram Sabri’nin tutuklanmasını protesto etti. Ulucamii’de sabah namazı kılan grup, ardından basın açıklaması yaptı. Bursa İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İsrail’in, dünyanın gözü önünde, hukuksuzca 50 yıldır Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara vaaz verip, sohbet eden İkram Sabri’yi, tutuklayıp, girişini engellediğini söyledi.
Genç İHH Gönüllüsü Yusuf Ocak, "Geçen hafta pazar günü Şeyh İkram Sabri, rahmet mescidi konusunda insanları cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir hafta süreyle getirilen giriş yasağını İsrail, 1 yıla çıkarılmasını istedi. Mescid-i Aksa’da 50 yıldır hutbe veren Şeyh İkram Sabri’ye verilen kararın ardından Kudüs halkı ayaklanarak, toplanmaya başladı. Son 2 günde toplanma çağrısına uyanlara orantısız güç kullanıldı. Özellikle kadınlara uygulanan şiddet dayanılmaz hale gelince Kudüs halkı bu cumayı umut cuması olarak ilan etti" dedi.
Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

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