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Bursa’da LGS sınavı heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bursa’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

Bursa’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Öğrenciler heyecanlı şekilde sınıflara girerken, aileleri ise Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.
Bursa’da LGS sınavı heyecanı yaşanıyor. Yüz binlerce öğrencinin katılacağı sınavda, iki oturumda gerçekleşecek. Birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Bursa’da sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgelerini göstererek, okula girdi. Sınavın başlamasına yakın zaman gelen bazı öğrencilerin ise, koşuşturduğu görüldü. Aileler ise, okul dışına çıkartılırken, bazıları Kur’an-ı Kerim okudu.
Çocuklarından ümitli olduklarını ifade eden aileler, "İnşallah güzel sonuçlar alacak. Onlara güveniyoruz" dedi.

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı

Bursa’da LGS sınavı heyecanı
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